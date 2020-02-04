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Стало известно, что обсуждали на совещании глав фракций Рады с Кабмином

Новости » Политика     04.02.2020 - 13:01
Стало известно, что обсуждали на совещании глав фракций Рады с Кабмином
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представители Рады и Кабмина обсуждали выполнение бюджета

На встрече председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова и глав фракций с представителями Кабинета министров обсуждались вопросы выполнения бюджета. Об этом заявил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, от фракции на совещании присутствовал глава Давид Арахамия.

"Вчера, как вы знаете, было совещание полуформальное у Разумкова. Там были найдены пути для того, чтобы эту ситуацию как-то решить. Если эта ситуация математическая, то есть считали по одному курсу, а сейчас другой курс, то это один вопрос. Если этот вопрос экономический: собственно, уменьшились поступления в бюджет, конечно, надо это исправлять. Ведь мы работаем на увеличение доходов, а не уменьшение", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее Разумков отмечал, что на совещании представителей фракций парламента с представителями Кабинета министров будут обсуждаться рабочие вопросы. Он отмечал, что по завершению совещания с председателями фракций не будет отдельных политических заявлений.

Как писало РБК-Украина ранее, Разумков назвал участников совещания председателей фракций при участии Кабинета министров, созывался вечером 3 февраля. Он информировал, что в заседании руководителей фракций примет участие глава правительства Алексей Гончарук и еще три министра.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаДмитрий РазумковАлександр Корниенко
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