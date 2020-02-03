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Разумков объяснил цель проведения совещания фракций с премьером

Новости » Политика     03.02.2020 - 13:25
Разумков объяснил цель проведения совещания фракций с премьером
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Рады заверил, что по завершению совещания с главами фракций не будет отдельных политических заявлений

На совещании представителей фракций парламента с представителями Кабинета министров будут обсуждаться рабочие вопросы. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по завершению совещания с председателями фракций не будет отдельных политических заявлений.

"Нет (не заявлений, - ред.). Это рабочее совещание. Выразили предложение провести такую ​​встречу. Мы это проговорили, что это не политика. Здесь должно быть политики. Должна быть конструктивная встреча представителей правительства с представителями парламента и парламентских фракций", - заявил спикер ВР.

Напомним, ранее Разумков назвал участников сегодняшнего совещания председателей фракций при участии Кабинета министров, которое созывается на 9 вечера. Он отметил, что в заседании руководителей фракций примет участие глава правительства Алексей Гончарук и еще три министра.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента анонсировал, что собирает рабочее совещание с председателями фракций парламента с участием правительства. Он заявил, что на заседании планируется участие премьера, но требовалось подтверждение от самого главы Кабмина.

Совещание глав фракций Рады: Разумков назвал участников Разумков соберет глав фракций Рады на совещание
Новости Украины совещаниеАлексей ГончарукДмитрий Разумков
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