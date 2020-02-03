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Совещание глав фракций Рады: Разумков назвал участников

Новости » Политика     03.02.2020 - 12:55
Совещание глав фракций Рады: Разумков назвал участников
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

В совещании примут участие глава правительства и три министра

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков назвал участников сегодняшнего совещания председателей фракций при участии Кабинета министров, которое созывается на 9 вечера. Об этом он сказал в ходе согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в заседании фракций примет участие глава правительства Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

"На 21:00 я жду: Руслан Стефанчук, Елена Кондратюк, Юрий Бойко (ОПЗЖ), Артур Герасимов (фракция ЕС), Юлия Тимошенко (фракция "Батькивщина"), Александр Корниенко (фракция "Слуга народа"), Ярослав Железняк, Олег Кулинич, Тарас Батенко, Алексей Гончарук, Алексей Оржель, Оксана Маркарова и Дмитрий Кулеба. Сегодня проводим встречу, которая была инициирована", - заявил Разумков.

Напомним, ранее глава парламента анонсировал, что собирает рабочее совещание с председателями фракций парламента с участием правительства. Он отмечал, что на заседании планируется участие премьера, но требовалось подтверждение от него.

Как писало РБК-Украина ранее, в ходе часа вопросов к правительству Верховная рада может заслушать министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля по вопросам коммунальных тарифов. Речь идет об отчете по платежкам за газ и тепло.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадасовещаниеАлексей ГончарукДмитрий Разумков
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