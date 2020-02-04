Стало відомо, що обговорювали на нараді голів фракцій Ради з Кабміном

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представники Ради та Кабміну обговорювали виконання бюджету

На зустрічі голови Верховної ради Дмитра Разумкова та голів фракцій із представниками Кабінету міністрів обговорювали питання виконання бюджету. Про це заявив перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, від фракції на нараді був присутній глава Давид Арахамія.

"Вчора, як ви знаєте, була нарада напівформальна у Разумкова. Там були знайдені шляхи для того, щоб цю ситуацію якось вирішити. Якщо ця ситуація математична, тобто рахували по одному курсу, а зараз інший курс, то це одне питання. Якщо це питання економічне: власне, зменшились надходження до бюджету, звичайно, треба це виправляти. Адже ми працюємо на збільшення доходів, а не зменшення", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Разумков зазначав, що на нараді представників фракцій парламенту з представниками Кабінету міністрів будуть обговорені робочі питання. Він зазначав, що по завершенню наради з головами фракцій не буде окремих політичних заяв.

Як писало РБК-Україна раніше, Разумков назвав учасників наради голів фракцій за участю Кабінету міністрів, яка скликалася ввечері 3 лютого. Він інформував, що в засіданні керівників фракцій візьме участь глава уряду Олексій Гончарук та ще три міністри.