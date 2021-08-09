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Стало известно, кто из нардепов зарегистрировал больше всего законопроектов в июле

Автор: РБК-Украина

Опубликован рейтинг народных депутатов, которые оказались самыми активными в законотворческой деятельности в последний месяц работы Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Слово и дело".

Так, по данным агентства, в июле наибольшее количество законодательных инициатив в Раду подала народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова - 15 законопроектов, за ней следует представительница депутатской группы "Доверие" Лариса Билозир с 12-ю зарегистрированными законопроектами, а замыкают тройку лидеров Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Ирина Констанкевич ("За майбутнє"), которые отличились 11 законодательными инициативами.

В свою очередь, Игорь Абрамович заявил, что для него в работе важны, в первую очередь, качество подготовленных законодательных инициатив, а во-вторых - оперативность их принятия.

"Когда ты находишься в оппозиции, наивно ожидать, что разработанные тобой законодательные инициативы будут поддержаны провластным монобольшинством. А заниматься так называемым "законодательным спамом" - однозначно не в моих принципах", - заявил нардеп.

При этом, по его словам, совершенно не важно, чья подпись будет стоять под законопроектом, главное прежде всего - чтобы законопроект был полезным для общества.

"В качестве наглядного примера отметил бы недавно принятый Верховной радой законопроект № 5122, запрещающий продажу лекарств детям. Депутаты нашей фракции зарегистрировали альтернативный законопроект, который более комплексно подходил к решению данной проблемы. Несмотря на это, правящее монобольшенство приняло за основу законопроект их авторства, а уже во время доработки его ко второму чтению заменила его нормами нашего законопроекта", - отметил Абрамович.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховной раде начали сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии парламента 23 августа. Необходимо, как минимум, 150 подписей.

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