В Раде начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания 23 августа

В Верховной раде начали сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии парламента 23 августа. Необходимо, как минимум, 150 подписей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВР в Facebook .

"Будет внеочередная сессия Верховной рады Украины. Надеюсь, она состоится 23 августа", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

Согласно законодательству, необходимо собрать не менее 150 подписей народных депутатов.

"Я уверен, что их будет более чем достаточно", - подчеркнул Разумков.

По его словам, на внеочередной сессии планируется принять постановление о парламентском измерении "Крымской платформы".

В то же время Разумков отметил, что в День независимости 24 августа Верховная рада соберется на торжественное заседание, проведение которого требует сбора подписей народных депутатов, поскольку пока не планируется принятие каких-либо решений в этот день.