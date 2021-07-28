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В Раде начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания 23 августа

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Среда 28 июля 2021 12:12
В Раде начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания 23 августа Фото: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Верховной раде начали сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии парламента 23 августа. Необходимо, как минимум, 150 подписей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВР в Facebook.

"Будет внеочередная сессия Верховной рады Украины. Надеюсь, она состоится 23 августа", - отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

Согласно законодательству, необходимо собрать не менее 150 подписей народных депутатов.

"Я уверен, что их будет более чем достаточно", - подчеркнул Разумков.

По его словам, на внеочередной сессии планируется принять постановление о парламентском измерении "Крымской платформы".

В то же время Разумков отметил, что в День независимости 24 августа Верховная рада соберется на торжественное заседание, проведение которого требует сбора подписей народных депутатов, поскольку пока не планируется принятие каких-либо решений в этот день.

Ранее в Раде рассказали, что рассмотрят нардепы на внеочередных заседаниях 23 и 24 августа.

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внеочередное заседание Верховная рада
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