Стало відомо, хто з нардепів зареєстрував найбільше законопроектів у липні

Так, за даними агентства, в липні найбільшу кількість законодавчих ініціатив в Раду подала народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова - 15 законопроектів, за нею йде представниця депутатської групи "Довіра" Лариса Білозір з 12-ма зареєстрованими законопроектами, а замикають трійку лідерів Ігор Абрамович (ОПЗЖ) та Ірина Констанкевич ("за майбутнє"), які відзначилися 11 законодавчими ініціативами.

Своєю чергою, Ігор Абрамович заявив, що для нього в роботі важливі, в першу чергу, якість підготовлених законодавчих ініціатив, а по-друге - оперативність їх прийняття.

"Коли ти знаходишся в опозиції, наївно очікувати, що розроблені тобою законодавчі ініціативи будуть підтримані провладним монобільшістю. А займатися так званим "законодавчим спамом" - однозначно не в моїх принципах", - заявив нардеп.

При цьому, за його словами, абсолютно не важливо, чий підпис буде стояти під законопроектом, головне перш за все - щоб законопроект був корисним для суспільства.

"В якості наочного прикладу відзначив би нещодавно прийнятий Верховною радою законопроект № 5122, що забороняє продаж ліків дітям. Депутати нашої фракції зареєстрували альтернативний законопроект, який більш комплексно підходив до вирішення даної проблеми. Попри це, правляча монобільшість прийняла за основу законопроект їх авторства, а вже під час доопрацювання його до другого читання замінила його нормами нашого законопроекту", - зазначив Абрамович.