Стало известно, кто из нардепов зарегистрировал больше всего законопроектов в июле

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Слово и дело ".

Так, по данным агентства, в июле наибольшее количество законодательных инициатив в Раду подала народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова - 15 законопроектов, за ней следует представительница депутатской группы "Доверие" Лариса Билозир с 12-ю зарегистрированными законопроектами, а замыкают тройку лидеров Игорь Абрамович (ОПЗЖ) и Ирина Констанкевич ("За майбутнє"), которые отличились 11 законодательными инициативами.

В свою очередь, Игорь Абрамович заявил, что для него в работе важны, в первую очередь, качество подготовленных законодательных инициатив, а во-вторых - оперативность их принятия.

"Когда ты находишься в оппозиции, наивно ожидать, что разработанные тобой законодательные инициативы будут поддержаны провластным монобольшинством. А заниматься так называемым "законодательным спамом" - однозначно не в моих принципах", - заявил нардеп.

При этом, по его словам, совершенно не важно, чья подпись будет стоять под законопроектом, главное прежде всего - чтобы законопроект был полезным для общества.

"В качестве наглядного примера отметил бы недавно принятый Верховной радой законопроект № 5122, запрещающий продажу лекарств детям. Депутаты нашей фракции зарегистрировали альтернативный законопроект, который более комплексно подходил к решению данной проблемы. Несмотря на это, правящее монобольшенство приняло за основу законопроект их авторства, а уже во время доработки его ко второму чтению заменила его нормами нашего законопроекта", - отметил Абрамович.