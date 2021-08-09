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Стало відомо, хто з нардепів зареєстрував найбільше законопроектів у липні

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 16:09
Стало відомо, хто з нардепів зареєстрував найбільше законопроектів у липні Фото: опубліковано рейтинг нардепів, які виявилися найактивнішими в липні (Віталій Носач, РБУ-Україна)
Автор: РБК-Україна

Опубліковано рейтинг народних депутатів, які виявилися найактивнішими в законотворчій діяльності в останній місяць роботи Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Слово і діло".

Так, за даними агентства, в липні найбільшу кількість законодавчих ініціатив в Раду подала народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова - 15 законопроектів, за нею йде представниця депутатської групи "Довіра" Лариса Білозір з 12-ма зареєстрованими законопроектами, а замикають трійку лідерів Ігор Абрамович (ОПЗЖ) та Ірина Констанкевич ("за майбутнє"), які відзначилися 11 законодавчими ініціативами.

Стало відомо, хто з нардепів зареєстрував найбільше законопроектів у липні

Своєю чергою, Ігор Абрамович заявив, що для нього в роботі важливі, в першу чергу, якість підготовлених законодавчих ініціатив, а по-друге - оперативність їх прийняття.

"Коли ти знаходишся в опозиції, наївно очікувати, що розроблені тобою законодавчі ініціативи будуть підтримані провладним монобільшістю. А займатися так званим "законодавчим спамом" - однозначно не в моїх принципах", - заявив нардеп.

При цьому, за його словами, абсолютно не важливо, чий підпис буде стояти під законопроектом, головне перш за все - щоб законопроект був корисним для суспільства.

"В якості наочного прикладу відзначив би нещодавно прийнятий Верховною радою законопроект № 5122, що забороняє продаж ліків дітям. Депутати нашої фракції зареєстрували альтернативний законопроект, який більш комплексно підходив до вирішення даної проблеми. Попри це, правляча монобільшість прийняла за основу законопроект їх авторства, а вже під час доопрацювання його до другого читання замінила його нормами нашого законопроекту", - зазначив Абрамович.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Верховній раді почали збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії парламенту 23 серпня. Необхідно, як мінімум, 150 підписів.

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