Стало известно, где в Москве держат украинских моряков

Фото: капитан катера "Бердянск" Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Большинство моряков находятся в СИЗО "Лефортово"

Украинских военных моряков, которых перевезли из оккупированного Крыма в Россию, разместили в двух СИЗО Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка.

Как сообщила журналисту член Общественной наблюдательной комиссии Когершин Сагиевой, украинцев удерживают в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". В частности, в "Лефортово" находится 21 военный.

"Трое раненых находятся в медчасти изолятора "Матросская тишина", также в Москве", - написал Наумлюк в Facebook.

Напомним, недавно украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что незаконно захваченные РФ украинские моряки отправлены из аннексированного Крыма в Москву.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы захват кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права.