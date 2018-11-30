Стало известно, где в Москве держат украинских моряков

Большинство моряков находятся в СИЗО "Лефортово"
Украинских военных моряков, которых перевезли из оккупированного Крыма в Россию, разместили в двух СИЗО Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка.
Как сообщила журналисту член Общественной наблюдательной комиссии Когершин Сагиевой, украинцев удерживают в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". В частности, в "Лефортово" находится 21 военный.
"Трое раненых находятся в медчасти изолятора "Матросская тишина", также в Москве", - написал Наумлюк в Facebook.
Напомним, недавно украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что незаконно захваченные РФ украинские моряки отправлены из аннексированного Крыма в Москву.
Ранее Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы захват кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права.