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Денісова підтвердила, що захоплені РФ українські моряки відправлені до Москви

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 12:16
Денісова підтвердила, що захоплені РФ українські моряки відправлені до Москви
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова відзначила, що отримала інформацію від архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента

Незаконно захоплені РФ українські моряки відправлені з анексованого Криму до Москви. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Денісова відзначила, що отримала інформацію від архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента.

"Він (архиєпископ, - ред.) щойно вийшов з офісу так званого уповноваженого з прав людини у Криму Людмили Лубіної. Їй вже надійшло офіційне підтвердження от УФСБ, що всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, відправлені до Москви", - зазначила вона.

Денісова підтвердила, що захоплені РФ українські моряки відправлені до МосквиЯк повідомляло РБК-Україна, 29 листопада 2018 кримськотатарський активіст Наріман Джелял, з посиланням на адвокатів захоплених у Чорному морі і заарештованих у Сімферополі українських військових, заявив, що моряків вивозять з Криму, імовірно в Москву. Також цю інформацію підтвердили "Крим.Реалії" адвокати Джеміль Темишев, Еміне Авамілєва, і Айдер Азаматов.

Раніше Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує в якості дзеркальних заходів затримувати російські кораблі.

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