У Меджлісі не підтвердили етапування з Криму заарештованих українських моряків

Фото: Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Інформацію про етапування моряків до Москви також не підтвердив адвокат капітана катера "Бердянськ"

Захоплені Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії українські моряки, заарештовані на два місяці, поки знаходяться на території анексованого Криму. Про це повідомив заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, інформує РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Чийгоз сказав, що інформацію про місце перебування українських військових моряків йому повідомили власні надійні джерела.

"Українські моряки перебувають в СІЗО Сімферополя", - сказав Чийгоз.

Крім того, російський адвокат Микола Полозов, який має намір захищати капітана другого рангу малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Дениса Гриценка, сказав, що поки не може підтвердити інформацію про можливе вивезення українських моряків з Криму. Дані уточнюються. Офіційних підтверджень з боку російської влади цієї інформації в даний час також немає.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 кримськотатарський активіст Наріман Джелял, з посиланням на адвокатів захоплених в Чорному морі і заарештованих у Сімферополі українських військових, заявив, що моряків вивозять з Криму, імовірно до Москви. Також цю інформацію підтвердили "Крим.Реалії" адвокати Джеміль Темишев, Еміне Авамілева, і Айдер Азаматов.