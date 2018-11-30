Стало відомо, де у Москві тримають українських моряків

Фото: капітан катера "Бердянськ" Денис Гриценко (twitter.com/tass_agency)

Більшість моряків перебувають в СІЗО "Лефортово"

Українських військових моряків, яких перевезли із окупованого Криму до Росії, розмістили в двох СІЗО Москви. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка.

Як повідомила журналісту член Громадської наглядової комісії Когершин Сагієвой, українців утримують у московських СІЗО "Лефортово" та "Матросская тишина". Зокрема, у "Лефортово" знаходиться 21 військовий.

"Троє поранених перебувають у медчастині ізолятора "Матросская тишина", також в Москві", - написав Наумлюк у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно український омбудсмен Людмила Денісова підтвердила, що незаконно захоплені РФ українські моряки відправлені з анексованого Криму до Москви.

Раніше Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.