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Стало известно местонахождение Колесниковой

Автор: Анастасия Рокитна

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова арестована. Она находится в СИЗО № 1 на Володарского.

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Об этом сообщил отец Марии Александр Колесников, передает TUT.BY.

Отметим, вчера Марию Колесникову пытались вывезти из страны.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сказал Колесников.

Напомним, вчера в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. После этого стало известно, что Роднеков и Кравцов действительно в Украине, однако Колесникову задержали на территории Беларуси.

На границе Колесникова сопротивлялась и порвала паспорт. Кравцов считает, что почти весь понедельник Колесникова провела в КГБ.

Отметим, Александр Лукашенко заявил, что Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы.

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