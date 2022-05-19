Стало известно, куда россияне два дня подряд вывозят тела погибших в драмтеатре Мариуполя

"Оккупанты продолжают разборы завалов драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступа местным. Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - написал Андрющенко.

Фото: оккупанты продолжают разбирать Драматического театра в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Напомним, в марте российские военные сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

После чего Мариупольский городской совет со ссылкой на данные свидетелей сообщил, что под завалами погибло около 300 человек.

В то же время, по данным Associated Press News, которые провели собственное расследование, сообщалось что жертвами в результате бомбардировки драмтеатра стали около 600 человек.

При этом сами российские оккупанты продолжают скрывать количество погибших в Мариуполе. Поэтому уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

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