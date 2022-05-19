Стало відомо, куди росіяни два дні поспіль вивозять тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя

"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчищення охороняють і не дають доступу місцевим. Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - написав Андрющенко.

Фото: окупанти продовжують розбирати Драматичного театру в Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, в березні російські військові скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі, де ховались сотні людей.

Після чого Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків повідомила, що під завалами загинуло близько 300 людей.

Натомість за даними Associated Press News, які провели власне розслідування, повідомлялося що жертвами внаслідок бомбардування драмтеатру стали близько 600 людей.

При цьому самі російські окупанти продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі. Тому зменшили кількість загиблих під завалами драмтеатру у 25 разів.

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