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Стало известно, когда комитет по нацбезопасности рассмотрит закон Зеленского об олигархах

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах уже на следующей неделе. Рассмотрение должно состояться в среду, 30 июня.

Об этом написала замглавы комитета Марьяна Безуглая в своем Facebook.

"В следующую среду в комитете уже может быть рассмотрение законопроекта президента об олигархах и поступило 3 альтернативных", - отметила парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе глава ВР Дмитрий Разумков, что народные депутаты в первом чтении проголосуют за предложенный президентом законопроект об олигархах уже в ближайшие недели.

Как писало РБК-Украина, парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Больше о планах президента по олигархам читайте в нашем материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

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