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Стало відомо, коли комітет з нацбезпеки розгляне закон Зеленського про олігархів

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів уже наступного тижня. Розгляд має відбутися у середу, 30 червня.

Про це написала замглави комітету Мар'яна Безугла у своєму Facebook.

"Наступної середи у комітеті вже може бути розгляд законопроекту президента про олігархів і надійшло 3 альтернативних", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, минулого тижня глава ВР Дмитро Разумков, що народні депутати в першому читанні проголосують за запропонований президентом законопроект про олігархів уже в найближчі тижні.

Як писало РБК-Україна, парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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