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Стало известно количество уничтоженных Россией учреждений здравоохранения

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Российские военные уничтожили 834 объекта учреждений здравоохранения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко на брифинге.

Он отметил, что Россия более 4 месяц подтверждает статус страны-террориста. Захватчики своими обстрелами целенаправленно уничтожают гражданские и промышленные объекты.

"По состоянию на сегодня враг уничтожил 834 объекты учреждений здравоохранения, из них 123 восстановлению уже не подлежат", - сказал он.

Ляшко добавил, что Россия разрушает стены больниц, но ей никогда не разрушить героизм и преданность наших медиков, которые продолжают работать в сверхтяжелых условиях.

Напомним, в Минздраве рассматривают возможность строительства модульных больниц на деоккупированных территориях. Благодаря этим технологиям за год можно построить полноценную больницу на 300 коек.

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Виктор ЛяшкоВойна России против Украины