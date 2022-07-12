Стала відома кількість знищених Росією закладів охорони здоров'я

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу.

Він зазначив, що Росія понад 4 місяц підтверджує статус країни-терориста. Загарбники своїми обстрілами цілеспрямовано нищать цивільні та промислові об’єкти.

"Станом на сьогодні ворог знищив 834 об'єкти закладів охорони здоров'я, із них 123 відновленню вже не підлягають", - сказав він.

Ляшко додав, що Росія руйнує стіни лікарень, але їй ніколи не зруйнувати героїзм та відданість наших медиків, які продовжують працювати у надважких умовах.