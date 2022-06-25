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В Минздраве задумались о строительстве модульных больниц

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 13:33
В Минздраве задумались о строительстве модульных больниц Фото: Минздрав хочу построить модульные больницы на деоккупированных территориях (moz.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине могут появиться медицинские учреждения модульного типа. Их хотят построить на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Отмечается, что заместитель главы Минздрава Богдан Боруховский осмотрел строительство похожих больниц в Польше. По его словам, такие медучреждения не уступают традиционному строительству, однако значительно сокращают сроки создания.

Он объяснил, что речь идет не о простых "вагончиках", а о полноценных больницах, которые имеют все необходимое. Модульные технологии позволяют за год построить больницу на более чем 300 коек.

"Мы понимаем, насколько важно восстановить доступ населения к медицинской помощи в кратчайшие сроки. Поэтому в деоккупированных регионах рассматриваем, в частности возможность строительства современных модульных больниц, которые сейчас функционируют в Европе", - пояснил Боруховский.

Напомним, в Кабмине сообщили, что сумма инфраструктурных убытков достигла 104 млрд долларов.

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Министерство здравоохранения Украины
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