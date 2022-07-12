Стало известно количество уничтоженных Россией учреждений здравоохранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко на брифинге.

Он отметил, что Россия более 4 месяц подтверждает статус страны-террориста. Захватчики своими обстрелами целенаправленно уничтожают гражданские и промышленные объекты.

"По состоянию на сегодня враг уничтожил 834 объекты учреждений здравоохранения, из них 123 восстановлению уже не подлежат", - сказал он.

Ляшко добавил, что Россия разрушает стены больниц, но ей никогда не разрушить героизм и преданность наших медиков, которые продолжают работать в сверхтяжелых условиях.