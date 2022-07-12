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Стала відома кількість знищених Росією закладів охорони здоров'я

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Вівторок 12 липня 2022 18:06
Стала відома кількість знищених Росією закладів охорони здоров'я Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Російські військові знищили 834 об'єкти закладів охорони здоров'я в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу.

Він зазначив, що Росія понад 4 місяц підтверджує статус країни-терориста. Загарбники своїми обстрілами цілеспрямовано нищать цивільні та промислові об’єкти.

"Станом на сьогодні ворог знищив 834 об'єкти закладів охорони здоров'я, із них 123 відновленню вже не підлягають", - сказав він.

Ляшко додав, що Росія руйнує стіни лікарень, але їй ніколи не зруйнувати героїзм та відданість наших медиків, які продовжують працювати у надважких умовах.

Нагадаємо, у МОЗ розглядають можливість будівництва модульних лікарень на деокупованих територіях. Завдяки цим технологіям за рік можна побудувати повноцінну лікарню на 300 ліжок.

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Віктор Ляшко Війна Росії проти України
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