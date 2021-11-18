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Стало известно, на кого из министров готовилось покушение

Автор: Олег Черныш

Стало известно, на кого из министров готовилось покушение, о котором заявили сегодня в Министерстве внутренних дел. Жертвой покушения мог стать министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как известно, полиция задержала подозреваемых в подготовке покушения на министра.

Пока неизвестно, кто эти люди и сколько их.

Роман Лещенко стал главой Министерства аграрной политики и продовольствия в декабре 2020 года. До этого он занимал должность главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что полиция предотвратила покушение на одного украинского министра. Но имя спасенного изначально не разглашалось.

Добавим, до этого неизвестные устроили покушение на Сергея Шефира, первого помощника украинского президента.

Кроме того, в октябре жителя Прикарпатья приговорили за подготовку "покушения" на президента Владимира Зеленского.

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Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел Украины