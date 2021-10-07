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Готовил "покушение" на Зеленского: мужчине на Прикарпатье дали три года тюрьмы

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Ивано-Франковск, Четверг 07 октября 2021 16:51
Готовил "покушение" на Зеленского: мужчине на Прикарпатье дали три года тюрьмы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Ивано-Франковский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который заявлял о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он заявил о якобы минировании резиденции "Синегора", куда президент ехал на Новый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Реестр судебных решений.

Сообщается, что речь идет об инциденте в декабре 2020 года. Обвиняемый сделал рассылку на электронные почты СБУ и других ведомств, в которой заявил о подготовке покушения на Зеленского в Карпатах. В письме была фраза "Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте".

В дальнейшем правоохранители осмотрели резиденцию "Синегора", куда должен был приехать Зеленский, но не нашли взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Подсудимый признал вину и объяснил, что пытался проверить готовность правоохранительных органов для обеспечения защиты Зеленского, считал необходимым привлечь еще больше лиц для его охраны.

В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Но поскольку он не отбыл часть наказания после предыдущего похожего инцидента, ему добавили еще один месяц.

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Владимир Зеленский Ивано-Франковск
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