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Полиция предотвратила покушение на министра правительства Украины

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 16:49
Полиция предотвратила покушение на министра правительства Украины Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция предотвратила покушение на руководителя одного из украинских министерств. Имя министра пока не разглашается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Пока подробностей инцидента нет, но министр внутренних дел Денис Монастырский объявил о проведении брифинга, на котором объявит детали.

Известно о задержании подозреваемых, которые планировали покушение.

Брифинг запланирован на 17:30 в МВД Украины.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В результате нападения он не пострадал. Ранение получил его водитель.

Отметим, в начале октября городской суд Ивано-Франковска приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который в декабре 2020 года заявлял о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

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Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский
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