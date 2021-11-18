Стало відомо, на кого з міністрів готувався замах, про який заявили сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ. Жертвою замаху міг стати міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.