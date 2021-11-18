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Стало відомо, на кого з міністрів готувався замах

Автор: Олег Черниш

Стало відомо, на кого з міністрів готувався замах, про який заявили сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ. Жертвою замаху міг стати міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як відомо, поліція затримала підозрюваних у підготовці замаху на міністра.

Наразі невідомо, хто ці люди та скільки їх.

Роман Лещенко став очільником Міністерства аграрної політики та продовольства у грудні 2020 року. До цього він перебував на посаді глави Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що поліція запобігла замаху на одного українського міністра. Але ім'я врятованого спочатку не розголошувалося.

Додамо, до цього невідомі влаштували замах на Сергія Шефіра, першого помічника українського президента.

Крім того, у жовтні мешканця Прикарпаття засудили за підготовку "замаху" на президента Володимира Зеленського.

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Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство внутрішніх справ України