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В МВД раскрыли новые подробности расследования покушения на Шефира

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 08:46
В МВД раскрыли новые подробности расследования покушения на Шефира Фото: первый заместитель главы МВД Евгений Енин (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители тщательно изучили 430 гектаров местности - район, в котором было совершено это преступление - на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки были осмотрены повторно, во время которых были обнаружены дополнительные вещдоки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер", - отметил Енин.

По его словам, совершал покушение на Шефира профессионал.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", - объясняет первый заместитель главы МВД.

Енин добавил, что сейчас в расследовании правоохранители работают на "отлично", и уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

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