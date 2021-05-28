Стало известно, кого будут прививать в центре вакцинации на МВЦ в Киеве

В центре вакцинации от COVID в Киеве на базе Международного выставочного центра (МВЦ) будут прививать несколько категорий. Центр откроется уже завтра, 29 мая.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в этом центре по выходным будут вакцинировать препаратом CoronaVac киевлян, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцину предоставляет Министерство здравоохранения.
"25 мая столица получила очередную партию вакцины CoronaVac - 20 640 доз будут использованы для прививок паралимпийцам, работникам санаторно-курортных учреждений и киевлян, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", - добавил Кличко.
Напомним, завтра также начнется работа центра вакцинации во Львове на базе стадиона "Арена Львов". Там начнут вакцинацию с людей старше 60 лет, которые записались в лист ожидания черед приложение или портал "Дія".
Ранее стадо известно, что в Украину привезли 500 доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ее приобрела частная компания для вакцинации своих сотрудников, которым она необходима для въезда в США.