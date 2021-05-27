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В Украину ввезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson. Ее приобрела частная компания

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Четверг 27 мая 2021 19:42
В Украину ввезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson. Ее приобрела частная компания Фото: в Украину ввезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украину привезли 500 доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ее приобрела частная компания для вакцинации своих сотрудников.

Об этом сообщает Министерство здоровья Украины.

Вакцина Johnson & Johnson еще не зарегистрирована в Украине. Однако для вакцинации сотрудников частной компании, которая оплатила ее стоимость и транспортировку, Минздрав разрешил завести партию согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств.

"Сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

При этом в Минздраве отмечают, что заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных документов на ввоз препарата.

"Частная компания предоставила Министерству здравоохранения все необходимые документы, определенные Порядком. 14 мая 2021 был издан приказ Минздрава от 14.05.2021 №942 о разрешении ввоза на территорию Украины иммунобиологического препарата вакцины Johnson & Johnson для дальнейшей вакцинации работников критической сферы рыбного промысла в штате Аляска в количестве 500 доз", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине завершили вакцинацию от коронавируса 107524 человек. Делать прививки второй дозой начали в мае.

Кроме того, вчера в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Ее направят на вакцинацию четырех групп населения.

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