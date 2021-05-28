Стало відомо, кого будуть щепити в центрі вакцинації на МВЦ в Києві

В центрі вакцинації від COVID в Києві на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) будуть прищеплювати кілька категорій. Центр відкриється вже завтра, 29 травня.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, в цьому центрі по вихідних будуть вакцинувати препаратом CoronaVac киян, які зареєструвалися в додатку "Дія". Вакцину надає Міністерство охорони здоров'я.
"25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac - 20 640 доз будуть використані для щеплень паралімпійцям, працівникам санаторно-курортних установ і киян, які записалися до листа очікування через додаток "Дія", - додав Кличко.
Нагадаємо, завтра також розпочнеться робота центру вакцинації у Львові на базі стадіону "Арена Львів". Там почнуть вакцинацію з людей старше 60 років, які записалися до листа очікування через додаток або портал "Дія".
Раніше відомо, що до України привезли 500 доз вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Її придбала приватна компанія для вакцинації своїх співробітників, яким вона необхідна для в'їзду до США.