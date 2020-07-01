Киев и 11 областей не готовы к смягчению карантина

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
По состоянию на 1 июля в Украине к ослаблению противоэпидемических мер не готовы Киев и еще 11 областей. В этих регионах эпидситуация не соответствует определенным критериям.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Таким образом, к ослаблению карантина не готовы:
Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений объясняется данными среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тысяч населения. А также загруженностью коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)
Напомним, столичная власть приняла решение об усилении карантина в Киеве.
Также сообщалось, что украинские курорты могут закрыть на карантин только в случае значительного роста числа зараженных, если медицинская система не будет справляться с количеством больных.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Андрей Козловский