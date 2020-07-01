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Стало відомо, коли карантин у Києві можуть послабити

Новини » Коронавірус     01.07.2020 - 16:21
Стало відомо, коли карантин у Києві можуть послабити
Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

У Держспоживслужбі стверджують, що через тиждень Київ буде відповідати нормам МОЗ

Карантин у Києві можуть знову послабити вже наступного тижня. Обмеження переглянуть за умови збереження нинішньої тенденції до захворюваності.

Про це РБК-Україна повідомив голова столичної Держспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, ті показники, які фіксуються в Києві зараз, не пов'язані з різким стрибком захворюваності чи окремими спалахами.

"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація, сьогодні, наприклад, госпіталізовано 9 осіб. В середньому цей показник становить від 5 до 25 щодня", - розповів Рубан.

Він зазначив, що при збереженні поточної динаміки тестування Київ може бути готовий до ослаблення карантину до 8 липня.

"Через тиждень у нас будуть показники МОЗ, там на сьогоднішній день дані не зовсім відповідають (Київ не проходить по динаміці захворюваності - ред.). Якщо тенденція збережеться, то на наступній комісії ТЕБ та НС може бути (рішення про послаблення карантину - ред.), якраз через тиждень, в середу", - прогнозує Рубан.

Разом з тим, чиновник відзначив значне зниження кількості порушень карантину, які фіксують мобільні групи Держспоживслужби і поліції. За словами Рубана, кількість оформлених протоколів зменшилася з 70-80 до 10-20 в день.

Нагадаємо, сьогодні в Києві подвоїлося число нових хворих у порівнянні з вчорашнім днем.

Столиця посилила карантинні обмеження: влада заборонила роботу нічних клубів і розважальних закладів.

Згідно з останніми даними МОЗ, динаміка захворюваності коронавірусом у Києві перевищена в 4 рази.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиїв
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