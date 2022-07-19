Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова может продолжить свою карьеру на дипломатическом направлении.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Ее могут назначить послом Украины в Швейцарии.
Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора. Тогда президент объяснил свое решение зафиксированными связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.
Уже 19 июля Зеленский внес проект постановления об увольнении генерального прокурора Венедиктовой. В тот же день Верховная рада уволила ее с должности генерального прокурора Украины. Решение поддержали 264 депутата.
Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона заявил, что Венедиктову собираются назначить на новую должность на дипломатическом фронте.
Больше о причинах устранения Венедиктовой читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".
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