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Стало известно, какую должность может получить Венедиктова

Новина українською →
Киев, Вторник 19 июля 2022 17:19
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова Фото: бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова может продолжить свою карьеру на дипломатическом направлении.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Ее могут назначить послом Украины в Швейцарии.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора. Тогда президент объяснил свое решение зафиксированными связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Уже 19 июля Зеленский внес проект постановления об увольнении генерального прокурора Венедиктовой. В тот же день Верховная рада уволила ее с должности генерального прокурора Украины. Решение поддержали 264 депутата.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона заявил, что Венедиктову собираются назначить на новую должность на дипломатическом фронте.

Больше о причинах устранения Венедиктовой читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".

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Ирина Венедиктова
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Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
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