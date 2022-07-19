Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова

Колишня генпрокурор Ірина Венедіктова може продовжити свою кар'єру на дипломатичному напрямку.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Її можуть призначити послом України у Швейцарії.

Як все було

Нагадаємо,17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора. Тоді президент пояснив своє рішення зафіксованими зв'язками між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Вже 19 липня Зеленський вніс до Ради проект постанови про звільнення генерального прокурора Ірини Венедіктової. У той же день Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Рішення підтримали 264 депутати.

Пізніше голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія в ефірі телемарафону заявив, що Венедіктову збираються призначити на нову посаду на дипломатичному фронті.