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Стало известно, под каким номером Месси может играть в "ПСЖ"

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Париж, Вторник 10 августа 2021 20:11
Стало известно, под каким номером Месси может играть в "ПСЖ" Фото: Лионель Месси, футболист (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший игрок "Барселоны" Лионель Месси определился с номером, под которым будет играть в новом клубе - французском "Пари Сен-Жермен". Скорее всего, легендарный нападающий будет играть под номером 30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

По данным Marca, сначала Неймар предложил Месси футболку с номером 10, под которым Месси завершил карьеру в "Барсе", но он отказался. Аргентинец также отказался и от номера 19, под которым играл в юности.

Как пишет Marca, парижский клуб предложил Месси взять номер 30 и, скорее всего, он согласится на это предложение. Этот номер в Лиге 1, как правило, резервируют для вратарей, однако, как считает Marca, с этим не возникнет никаких проблем.

Напомним, сегодня стало известно, что Месси согласился на двухлетний контракт с "ПСЖ", который подпишет после медобследования.

Накануне директор "Барселоны" сделал последнее предложение Месси, чтобы убедить его остаться в команде.

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Барселона ПСЖ Месси
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