Стало известно, под каким номером Месси может играть в "ПСЖ"

Бывший игрок "Барселоны" Лионель Месси определился с номером, под которым будет играть в новом клубе - французском "Пари Сен-Жермен". Скорее всего, легендарный нападающий будет играть под номером 30.

По данным Marca, сначала Неймар предложил Месси футболку с номером 10, под которым Месси завершил карьеру в "Барсе", но он отказался. Аргентинец также отказался и от номера 19, под которым играл в юности.

Как пишет Marca, парижский клуб предложил Месси взять номер 30 и, скорее всего, он согласится на это предложение. Этот номер в Лиге 1, как правило, резервируют для вратарей, однако, как считает Marca, с этим не возникнет никаких проблем.