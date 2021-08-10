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Стало відомо, під яким номером Мессі може грати в "ПСЖ"

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Париж, Вівторок 10 серпня 2021 20:11
Стало відомо, під яким номером Мессі може грати в "ПСЖ" Фото: Ліонель Мессі, футболіст (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній гравець "Барселони" Ліонель Мессі визначився з номером, під яким гратиме в новому клубі - французькому "Парі Сен-Жермен". Скоріш за все, легендарний нападник буде грати під номером 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

За даними Marca, спочатку Неймар запропонував Мессі футболку з номером 10, під яким Мессі завершив кар'єру в "Барсі", але він відмовився. Аргентинець також відмовився і від номеру 19, під яким грав у юності.

Як пише Marca, паризький клуб запропонував Мессі взяти номер 30 і, скоріш за все, він погодиться на цю пропозицію. Цей номер в Лізі 1, зазвичай, резервують для воротарів, однак, як вважає Marca, з цим не виникне жодних проблем.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Мессі погодився на дворічний контракт з "ПСЖ", який підпише після медобстеження.

Напередодні директор "Барселони" зробив останню пропозицію Мессі, аби переконати його залишитись у команді.

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Барселона ПСЖ Месси
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