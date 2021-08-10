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"Барселона" сделала последнее предложение Месси, пока он не ушел в "ПСЖ"

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Барселона, Вторник 10 августа 2021 11:40
"Барселона" сделала последнее предложение Месси, пока он не ушел в "ПСЖ" Фото: футболист Лионель Месси (facebook.com/leomessi)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный директор каталонского клуба "Барселона" Ферран Ревертерс сделал последнее предложение футболисту Лионелю Месси. Он сделал ему новое предложение остаться в клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Mundo Deportivo.

Издание пишет, что Месси уже прибыл на остров Ибица для заключения контракта с французским "Пари Сен-Жермен". Там он встретится с представителями "ПСЖ" для завершения сделки.

"Ходят слухи о переговорах между Месси и другими клубами. Это неправда. Все было улажено давно. Лионель на 100 процентов будет играть в "ПСЖ", - сказал брат владельца "ПСЖ" Халиф бин Хамада Аль-Тани.

Также издание пишет, что директор "Барселоны" провел переговоры с Месси и сделал ему новое предложение остаться в клубе.

Напомним, футболист Лионель Месси подтвердил, что уходит из футбольного клуба "Барселона". Он сообщил, что переход в "ПСЖ" - это пока только возможный вариант.

Ранее президент "Барселоны" назвал клуб, куда перейдет Месси.

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