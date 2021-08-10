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Подписал контракт на два года: Месси перешел в ПСЖ

Новина українською →
Франция , Вторник 10 августа 2021 15:18
Подписал контракт на два года: Месси перешел в ПСЖ Фото: Месси перешел во французский клуб ПСЖ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Аргентинский футболист, бывший игрок клуба "Барселона" Лионель Месси станет игроком ПСЖ (Пари Сен-Жермен). После медицинского обследования, плеймейкер подпишет контракт с французской командой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Lequipe.

Сейчас Месси ожидает самолет, который отправит его в Париж. После медицинского обследования, в конце рабочего дня футболист подпишет контракт с ПСЖ и станет игроком команды на следующие два года.

Пресконференция относительно перехода в новый клуб ожидается уже в эту среду.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что аргентинский футболист Лионель Месси принял решение покинуть клуб "Барселона".

Также РБК-Украина сообщало о том, что директор клуба "Барселона" сделал последнее предложение футболисту, чтобы убедить его остаться в команде.

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Барселона ПСЖ Месси Футбол
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