Стало известно имя луцкого террориста

В Министерстве внутренних дел (МВД) назвали имя захватчика, который держит в заложниках пассажиров автобуса в Луцке. Им оказался Максим Степанович Кривош.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии РБК-Украина.

Как изданию стало известно, на "Максима Плохого", который на самом деле Максим Степанович Кривош, также оформлена торговая марка "Ямогу".

Отметим, мужчина, который захватил заложников в Луцке, ранее был дважды судим, его действия в дальнейшем переквалифицируют на терроризм.

Кроме того, полиция получила информацию о том, что он находился на психиатрическом лечении, однако не уточнила, где именно.

Напомним, уже в ходе спецоперации стало известно о том, что нападавший заявил о еще одной заложенной взрывчатке в людном месте; при этом подробностей, где именно якобы находится бомба, пока нет.

На место происшествия в Луцк в срочном порядке вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков; президент Владимир Зеленский уже отреагировал на захват заложников.