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Захватчик в Луцке заявил о еще одной заложенной в людном месте взрывчатке

Луцк, Вторник 21 июля 2020 12:14
Захватчик в Луцке заявил о еще одной заложенной в людном месте взрывчатке
Фото: место захвата автобуса (volynua.com)
Автор: Анастасия Рокитна

У захватчика есть гранаты и мина

В Луцке, где мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, может быть скрыта еще одна взрывчатка в людном месте. У мужчины много оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска на своем Telegram-канале.

У захватчика есть гранаты и мина.

"Свои требования он опубликует в соцсетях", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас известно, что неизвестный мужчина захватил в Луцке автобус. Сейчас в автобусе 10 человек. Слышны выстрелы.

В полиции сообщили, что был захвачен неизвестными рейсовый автобус по маршруту Берестечко-Красиловка.

Кроме того, в МВД рассказали подробности о возможном захватчике в Луцке.

Отметим, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк в связи с захватом автобуса с заложниками.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на захват заложников и заявил, что силовики делают все, чтобы урегулировать ситуацию без жертв.

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