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Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе в Луцке

Луцк, Вторник 21 июля 2020 11:38
Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе в Луцке
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент заявил, что держит ход событий под личным контролем

Президент Владимир Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе в центре Луцка. Он заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы государства.

"Тревожные новости из Луцка ... Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - отметил глава государства.

Подчеркнем, ранее стало известно, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками. При себе неизвестный имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

В полиции сообщают, что мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой. Правоохранители ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.

Как писало РБК-Украина, по предварительным данным в захваченном автобусе в Луцке находится 20 заложников, захватчик вооружен.

Напомним, в МВД отметили, что мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, представился именем Максим Плохой; с ним ведут переговоры.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЛуцкзахват заложников
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