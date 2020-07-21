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Захватчик автобуса в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция

Луцк, Вторник 21 июля 2020 12:22
Захватчик автобуса в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция
Фото: автобус с заложниками (volyn24.com)
Автор: Юлия Струк

Мужчина дважды стрелял в сторону правоохранителей

В Национальной полиции заявили, что захвативший автобус с заложниками в центре Луцка мужчина находился на психиатрическом лечении. Он уже дважды стрелял в сторону правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

"Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", - указано в сообщении.

Отметим, уже в ходе спецоперации стало известно о том, что нападавший заявил о еще одной заложенной взрывчатке в людном месте; при этом подробностей, где именно якобы находится бомба, пока нет.

Также в правоохранительных органах сообщили, что захватчик публикует свои требования в социальных сетях.

На место происшествия в Луцк в срочном порядке вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков; президент Владимир Зеленский уже отреагировал на захват заложников и заявил, что силовики делают все для урегулирования ситуации без жертв.

Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что позвонивший в полицию мужчина представился именем Максим Плохой. На данный момент устанавливается личность нападавшего.

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