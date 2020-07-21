Захватчик автобуса в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция

Мужчина дважды стрелял в сторону правоохранителей
В Национальной полиции заявили, что захвативший автобус с заложниками в центре Луцка мужчина находился на психиатрическом лечении. Он уже дважды стрелял в сторону правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.
"Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", - указано в сообщении.
Отметим, уже в ходе спецоперации стало известно о том, что нападавший заявил о еще одной заложенной взрывчатке в людном месте; при этом подробностей, где именно якобы находится бомба, пока нет.
Также в правоохранительных органах сообщили, что захватчик публикует свои требования в социальных сетях.
На место происшествия в Луцк в срочном порядке вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков; президент Владимир Зеленский уже отреагировал на захват заложников и заявил, что силовики делают все для урегулирования ситуации без жертв.
Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что позвонивший в полицию мужчина представился именем Максим Плохой. На данный момент устанавливается личность нападавшего.