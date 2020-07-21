Захвативший заложников в Луцке был дважды судим

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

В МВД подтвердили информацию о судимостях луцкого злоумышленника

Мужчина, который захватил заложников в Луцке, ранее был дважды судим. Его действия в дальнейшем переквалифицируют на терроризм.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы думаем, что да, (нападавший, - ред.) был дважды судим", - подтвердил Геращенко информацию о судимостях.

Он также добавил, что действия злоумышленника будут квалифицированы по статье "терроризм".

Напомним, ранее полиция открыла уголовное дело по факту инцидента в Луцке по статье "захват заложников", но уточнила, что квалификация может еще измениться.

Кроме того, полиция получила информацию о том, что он находился на психиатрическом лечении, однако не уточнила, где именно.

На данный момент известно, что мужчина с утра удерживает в заложниках около 20 пассажиров автобуса Берестечко-Красиловка. Также поступила информация якобы о том, что в еще одном людном месте заложена бомба. В Луцк в срочном порядке вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков, на месте проводится спецоперация полиции и СБУ.