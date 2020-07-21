ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Захвативший заложников в Луцке был дважды судим

Луцк, Вторник 21 июля 2020 13:23
Захвативший заложников в Луцке был дважды судим
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

В МВД подтвердили информацию о судимостях луцкого злоумышленника

Мужчина, который захватил заложников в Луцке, ранее был дважды судим. Его действия в дальнейшем переквалифицируют на терроризм.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы думаем, что да, (нападавший, - ред.) был дважды судим", - подтвердил Геращенко информацию о судимостях.

Он также добавил, что действия злоумышленника будут квалифицированы по статье "терроризм".

Напомним, ранее полиция открыла уголовное дело по факту инцидента в Луцке по статье "захват заложников", но уточнила, что квалификация может еще измениться.

Кроме того, полиция получила информацию о том, что он находился на психиатрическом лечении, однако не уточнила, где именно.

На данный момент известно, что мужчина с утра удерживает в заложниках около 20 пассажиров автобуса Берестечко-Красиловка. Также поступила информация якобы о том, что в еще одном людном месте заложена бомба. В Луцк в срочном порядке вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков, на месте проводится спецоперация полиции и СБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Луцкзаложникизахват
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь