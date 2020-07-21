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Стало известно имя луцкого террориста

Луцк, Вторник 21 июля 2020 13:52
Стало известно имя луцкого террориста
Фото: автобус, который захватили (konkurent.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В МВД назвали имя захватчика

В Министерстве внутренних дел (МВД) назвали имя захватчика, который держит в заложниках пассажиров автобуса в Луцке. Им оказался Максим Степанович Кривош.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии РБК-Украина.

Как изданию стало известно, на "Максима Плохого", который на самом деле Максим Степанович Кривош, также оформлена торговая марка "Ямогу".

Стало известно имя луцкого террориста

Отметим, мужчина, который захватил заложников в Луцке, ранее был дважды судим, его действия в дальнейшем переквалифицируют на терроризм.

Кроме того, полиция получила информацию о том, что он находился на психиатрическом лечении, однако не уточнила, где именно.

Напомним, уже в ходе спецоперации стало известно о том, что нападавший заявил о еще одной заложенной взрывчатке в людном месте; при этом подробностей, где именно якобы находится бомба, пока нет.

На место происшествия в Луцк в срочном порядке вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков; президент Владимир Зеленский уже отреагировал на захват заложников.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныЛуцкзахват заложников
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