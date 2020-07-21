Стало відомо ім'я луцького терориста

Фото: автобус, який захопили (konkurent.ua)

У МВС назвали ім'я нападника

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) назвали ім'я нападника, який тримає у заручниках пасажирів автобуса в Луцьку. Ним виявився Максим Степанович Кривош.

Про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в коментарі РБК-Україна.

Як виданню стало відомо, на "Максима Плохого", який насправді Максим Степанович Кривош, також оформлена торгова марка "Ямогу".

Зазначимо, чоловік, який захопив заручників в Луцьку, раніше був двічі судимий, його дії в подальшому перекваліфікують на тероризм.

Крім того, поліція отримала інформацію про те, що він перебував на психіатричному лікуванні, проте не уточнила, де саме.

Нагадаємо, вже в ході спецоперації стало відомо про те, що нападник заявив про ще одну закладену вибухівку в людному місці; при цьому подробиць, де саме нібито знаходиться бомба, поки немає.

На місце події до Луцька в терміновому порядку вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; президент Володимир Зеленський вже відреагував на захоплення заручників.