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Стало відомо ім'я луцького терориста

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 13:52
Стало відомо ім'я луцького терориста
Фото: автобус, який захопили (konkurent.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У МВС назвали ім'я нападника

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) назвали ім'я нападника, який тримає у заручниках пасажирів автобуса в Луцьку. Ним виявився Максим Степанович Кривош.

Про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко в коментарі РБК-Україна.

Як виданню стало відомо, на "Максима Плохого", який насправді Максим Степанович Кривош, також оформлена торгова марка "Ямогу".

Стало відомо ім'я луцького терориста

Зазначимо, чоловік, який захопив заручників в Луцьку, раніше був двічі судимий, його дії в подальшому перекваліфікують на тероризм.

Крім того, поліція отримала інформацію про те, що він перебував на психіатричному лікуванні, проте не уточнила, де саме.

Нагадаємо, вже в ході спецоперації стало відомо про те, що нападник заявив про ще одну закладену вибухівку в людному місці; при цьому подробиць, де саме нібито знаходиться бомба, поки немає.

На місце події до Луцька в терміновому порядку вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; президент Володимир Зеленський вже відреагував на захоплення заручників.

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