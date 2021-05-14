Стало известно, как хотят ограничить полномочия президента Беларуси

В рамках изменений в конституцию Беларуси планируется ограничить полномочия президента . В частности, его законодательные функции.

Об этом на заседании конституционной комиссии заявил глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, передает БЕЛТА .

По его словам, для усиления законодательной роли парламента из конституции предлагается исключить положения, которые предусматривают делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, которые имеют силу закона.

Кроме того, предлагается забрать у президента право издавать по своей инициативе либо по предложению правительства временных декретов, имеющих силу закона.