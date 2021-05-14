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Стало известно, как хотят ограничить полномочия президента Беларуси

Автор: РБК-Украина

В рамках изменений в конституцию Беларуси планируется ограничить полномочия президента. В частности, его законодательные функции.

Об этом на заседании конституционной комиссии заявил глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

По его словам, для усиления законодательной роли парламента из конституции предлагается исключить положения, которые предусматривают делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, которые имеют силу закона.

Кроме того, предлагается забрать у президента право издавать по своей инициативе либо по предложению правительства временных декретов, имеющих силу закона.

Напомним, нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко позиционирует изменения в конституцию как условие для досрочных выборов. Он также выступает за ограничение полномочий президента, таким образом, намекая, что возможно больше не будет выдвигаться на этот пост.

Ранее Лукашенко также подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента Беларуси. В таком случае власть передается Совету безопасности и премьер-министру.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьполномочияПрезидент