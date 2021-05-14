Стало відомо, як хочуть обмежити повноваження президента Білорусі

У рамках змін до конституції Білорусі планується обмежити повноваження президента. Зокрема, його законодавчі функції.
Про це на засіданні конституційної комісії заявив голова Конституційного суду Білорусі Петро Миклашевич, передає БЕЛТА.
За його словами, для посилення законодавчої ролі парламенту з конституції пропонується виключити положення, які передбачають делегування Палатою представників і Радою республіки президенту законодавчих повноважень на видання декретів, які мають силу закону.
Крім того, пропонується забрати у президента право видавати за своєю ініціативою або за пропозицією уряду тимчасових декретів, що мають силу закону.
Нагадаємо, нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко позиціонує зміни до конституції як умову для дострокових виборів. Він також виступає за обмеження повноважень президента, таким чином, натякаючи, що можливо більше не буде висуватися на цей пост.
Раніше Лукашенко також підписав декрет про передачу влади у разі вбивства президента Білорусі. У такому разі влада передається Раді безпеки і прем'єр-міністру.