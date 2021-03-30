Лукашенко готов делиться властью, но не будет размывать полномочия президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов делиться властью с другими государственными органами. Однако размывать полномочия президента в важных вопросах не будут.

Об этом он заявил на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает БЕЛТА .

По его словам, правительство, парламент и местные органы власти уже подготовили пакет предложений, которые могут расширить сферу их деятельности.

"Я их внимательно изучал. И мое первое предложение - не надо мгновенно все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом", - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что речь в том числе идет о вопросах распоряжения землей.

"Здесь мое железное требование: на земли сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко добавил, что у президента Беларуси останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху.

"Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы "растворим" будущего президента, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет", - отметил он.