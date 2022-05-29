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Стало известно, о чем договаривались дипломаты Путина с Западом за спиной у Украины

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 мая 2022 12:15
Стало известно, о чем договаривались дипломаты Путина с Западом за спиной у Украины Фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль просил Запад не поставлять оружие в Украину в обмен на разблокировку портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"По моей информации, россияне предлагали следующую модель: Запад не дает нам ракеты, они выходят на рубежи Луганской и Донецкой областей, после того садятся за переговоры, разблокируют порты для вывоза зерна и предлагают новые условия для энергоносителей", – говорит он.

По словам Андрусива, учитывая некоторый маленький успех на прошлой неделе на фронте – эти предложения звучали очень привлекательно.

"Плюс зам Лаврова сказал, что Россия уже готова разблокировать порты и сделать гуманитарные коридоры для зерна", – добавляет он.

В то же время, по мнению Андрусива, западные партнеры хорошо понимают, что договоренности с Путиным ничего не стоят, пока он не проиграл.

"Поэтому ключевая задача – нанести ему военное поражение в Украине. И только после этого можно будет обсуждать мирные форматы", - резюмировал советник министра МВД.

Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призывает открыть порты в Одессе и другие черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом, чтобы помочь справиться с надвигающимся кризисом голода в мире.

Также мы писали, что Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна. Его планировали отправить в другие страны.

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